L'eau de la Samme polluée par des travaux à Arquennes : "il ne s'agit pas de pollution toxique"

En réalité, il s'agit d'une pollution de terre et de gravier provenant de travaux réalisés dans la rue de Chèvremont, qui longe la rivière. "Notre agent constatateur a pris connaissance de cette pollution déjà ce vendredi. Renseignements pris, deux sous-traitants exécutent ces travaux pour IDEA et la SPGE. Nous ne savons pas encore tout ce qui s'est produit mais du sable des graviers et de la terre se sont a priori retrouvées dans la rivière. IDEA et SPGE ont été prévenus et nous leur avons demandé de faire le nécessaire pour que ce type de problème ne se reproduise pas. J'invite en outre tous les citoyens à contacter nos services lorsqu'ils constatent une pollution quelconque sur notre territoire."