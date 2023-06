Les élèves de la section “technique de massage” de l’EICB ont passé leur examen pratique à la Résidence Rey de Braine-le-Comte

C’est sous l’initiative du médecin également professeur à l’EICB que le projet a pu voir le jour. “Pour la première année de création de la section “Technique de massage”, je souhaitais organiser les examens de fin d’année au sein d’une maison de repos. J’ai donc proposé à Alizée Moulin, directrice de la Résidence Rey, de venir réaliser les examens pratiques dans son établissement. Elle a immédiatement accepté mais ne savait pas trop si les volontaires seraient nombreux. Cela fut finalement le cas à tel point qu’elle a dû refuser plusieurs personnes”, confie Etienne Van Honacker, médecin et professeur en charge de la section “technique de massage” de l’EICB.

16 résidents ont finalement été sélectionnés pour profiter d’un massage bien-être. Un moment de bonheur pour eux mais de stress pour les élèves qui jouaient une partie de leur année ce lundi après-midi. “La première partie de leur examen a lieu ici, à la Résidence Rey. La seconde aura lieu en fin d’après-midi et concernera l’aspect théorique de la formation”, poursuit Etienne Van Honacker. “Pour cette partie, les élèves massent les résidents à deux reprises pendant une heure. Ils sont alors évalués sur leur organisation pour mener un massage intégral en l’espace d’une heure. Je vais également vérifier que les mouvements bien-être vus en cours sont bien maîtrisés et acquis.”

C’est en cours du soir que les huit élèves de cette nouvelle section ont pu apprendre ce métier inédit. Valérie Ducarme fait partie de ces élèves venus masser les résidents de la Résidence Rey le temps d’une après-midi. “Je trouve que c’est une bonne idée de venir nous évaluer au sein d’une maison de repos. Cela permet aux résidents de se détendre le temps de notre examen. Je pense qu’il y a d’ailleurs un bel intérêt de leur part”, explique-t-elle. “Avant de procéder au massage en tant que tel, nous discutons un peu avec les résidents pour en savoir plus sur leurs pathologies et sur les parties de leur corps qu’elles ne souhaitent pas masser.”

Si Valérie s’est lancée dans cette nouvelle section, c’est avant tout pour en faire profiter les membres de sa famille. “J’étais en recherche d’une formation de ce genre. Certaines d’entre nous avaient d’ailleurs déjà suivi des cours de sophrologie ou de réflexologie et pouvaient désormais aller plus loin dans leur formation grâce à cette section. Pour ma part, je ne recherche rien en particulier. Cela sera déjà chouette d’être diplômée et de pouvoir faire profiter les membres de ma famille”, ajoute-t-elle.

Sur les 110 lits de la résidence service et les 32 logements que compte la Résidence Rey, seuls 16 membres ont pu profiter de ces massages. Un concept à développer donc pour que tous puissent, à terme en bénéficier. “Les membres du personnel étaient également intéressés mais n’étaient pas compris dans la demande d’Etienne Van Honacker. Je pense qu’il y a vraiment quelque chose à faire en la matière pour déconstruire les préjugés et répondre à l’engouement des résidents et des membres du personnel”, relate Alizée Moulin, directrice de la Résidence Rey.

Un objectif partagé par Etienne Van Honacker qui espère que cette première formation donnera des idées à d’autres. “Mon but est également de pérenniser les techniques de massage bien-être dans les maisons de repos. Il y a vraiment une demande en la matière mais rien n’était fait jusqu’à maintenant”, conclut-il.