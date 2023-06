Vague d’abandons crapuleux sans précédent à la SPA La Louvière

En une semaine, le refuge a dû faire face à une dizaine d’animaux abandonnés comme de vulgaires déchets par leurs maîtres. Lundi dernier, Kendra, un Beagle de 10 ans, a été abandonné dans la cour du refuge à quelques minutes de la fermeture. Elle a dû être opérée en urgence d’une métrite avancée (infection de la paroi urinaire).

Laissés dans leur cage, Mezzo et Tempo, un chaton et un chat adulte, ont été laissés dans leur cage dans la cour par leur propriétaire qui les a déposés là en 15 secondes sans que les bénévoles ne s’en aperçoivent, derrière le mur de la chatterie.

Abandonnée dans un bois à Houdeng, Texane, une chienne de chasse, a été recueillie par la SPA mais est terrorisée tandis qu’à Anderlues, cinq chiens, dont une petite Spitz aveugle, ont été lâchés dans la nature à partir d’une camionnette. Enfin Cookie, un petit chien couvert de nœuds et d’excréments a été abandonné en rue et recueilli par la police de La Louvière.

Or, depuis des mois, le refuge de la SPA est complètement à saturation. “Ces abandons sont de plus en plus choquants et chaque semaine nous réserve des situations qui deviennent récurrentes. De mémoire de responsable de refuge, aucune asbl n’a connu une période de crise comme celle que nous vivons. Pourquoi ? Nous n’aurons sans doute jamais de réponse à cette question…”