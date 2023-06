Des actions mises en place à Morlanwelz pour lutter contre la fracture numérique

”Des permanences numériques sont organisées chaque semaine sans rendez-vous et ouvertes à tous les citoyens pour les aider à lutter contre la fracture numérique. Ces permanences sont organisées au CPAS les lundis, mardis et vendredis de 8h30 à 11h pour aider les citoyens à prendre des rendez-vous en ligne, à accéder à divers sites et à les manipuler facilement, à compiler des demandes de bourses, etc”, indique la commune de Morlanwelz.

En plus de ces permanences numériques, des ateliers thématiques collectifs et ouverts à tous les citoyens sont mis en place et leur permettent d’avoir accès à un ordinateur un mercredi par mois. Plusieurs niveaux pourront bénéficier de ces ateliers. Ils commenceront le 21 juin par les bases informatiques (niveau avancé). Le mois prochain, le 26 juillet, les citoyens pourront partir à la découverte de l’e-mail avant de passer, le 9 août à la découverte d’Itsme. Les bases informatiques seront alors abordées pour les débutants les 13 septembre et 18 octobre. Ces ateliers sont organisés à la Maison Croix-Rouge de Mariemont.

La maison de la Croix-Rouge qui accueillera des permanences numériques les lundis après-midi de 13h30 à 16h en complément, à ce qui est proposé au CPAS. Enfin, des ateliers thématiques collectifs dédicacés aux étudiants de plus de 18 ans avec la mise à disposition des ordinateurs une fois par mois seront organisés les 8 juin, 19 juillet, 23 août, 7 septembre et 12 octobre. Ils aborderont divers thèmes comme la navigation sur le Web, la cybersécurité, les programmes Word, Excel et Powerpoint, les démarches pour la demande de bourse ou encore l’utilisation de Canva. Ces ateliers sont organisés dans les bâtiments du CPAS situés au 30-32 rue Léon Moyaux. “Cette programmation va s’étendre avec des ateliers complémentaires menés en collaboration avec la Bibliothèque communale de Morlanwelz”, conclut la commune de Morlanwelz.