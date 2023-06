Incident au Plan Incliné de Ronquières : “on est passé à deux doigts d’une vraie catastrophe”

Pour rappel, le 3 juin dernier, l’effondrement d’une porte du seul bac encore en activité du plan incliné de Ronquières a provoqué un arrêt de la navigation fluviale sur le canal Bruxelles-Charleroi. Le site se trouve complètement à l’arrêt pour plusieurs jours, l’opération de dégagement de la porte endommagée demande le déploiement d’une grue spéciale. Quant au second bac, il est à l’arrêt depuis plusieurs années suite à des travaux de rénovation.

Ce lundi au Parlement de Wallonie, le député wallon et chef du groupe Les Engagés, François Desquesnes, a interrogé le ministre de la Mobilité, Philippe Henry (Ecolo), afin de connaître les causes et les origines de cet accident, mais aussi les suites et les travaux organisés afin de maintenir cette liaison importante entre Bruxelles et la Région du Centre.

Le ministre des travaux publics a déclaré en commission que le dernier rapport de cet ouvrage datait de juin 2020 et qu’une nouvelle inspection était prévue pour ce mois de juillet. Les travaux du Plan Incliné de Ronquières seront étalés sur plusieurs années en alternant entre le bac 1 et le bac 2. Des ressources humaines et budgétaires importantes doivent être déployées mais le coût exact n’est pas encore connu. Pour l’instant, des itinéraires de déviation sont possibles via Tournai et Namur. Le bac 2 devrait être remis en service dans 4 à 5 semaines et assurera la navigation jusqu’en 2026.

La réactivité du SPW réjouit le député sonégien tout comme la remise en activité du bac 2 à la mi-juillet. Malgré tout, il tire la sonnette d’alarme rappelant qu'“on est passé à deux doigts d’une vraie catastrophe ! La péniche aurait pu être coupée en deux, des personnes auraient pu être écrasées par la porte… Le bac numéro 1 du Plan Incliné est devenu une véritable guillotine. Il est particulièrement interpellant que les câbles qui suspendent les portes fassent l’objet d’un contrôle moins strict que les câbles des ascenseurs. Je réclame donc qu’une enquête indépendante soit diligentée par le ministre pour comprendre comment un tel accident a pu survenir. La sécurité des usagers des voies hydrauliques doit être assurée sur chaque ouvrage d’art, c’est au Ministre à agir sans tarder”, conclut François Desquesnes.