La politique de fleurissement de la commune d’Ecaussinnes pourrait être revue

Avant d’aborder la question du fleurissement de la commune, l’échevin des travaux a tenu à recontextualiser la situation. “Comme chaque année à cette époque, nous savons que les services communaux sont sous pression et particulièrement cette année avec les multiples périodes de pluie et de fortes chaleurs, permettant aux mauvaises herbes de se développer”, indique Philippe Dumortier, échevin des Travaux à Ecaussinnes (VE). “Cette situation nous pousse à nous concentrer sur les zones les plus essentielles et sur nos missions de base à savoir les tontes, les débroussaillages, la lutte contre les mauvaises herbes, la propreté, les plantations, etc. Je tiens d’ailleurs à remercier les ouvriers pour leur travail.”

Des constatations qui entraînent une réflexion plus globale sur la nécessité de mettre en place des bacs hors sol pour les plantations communales. “Cette solution n’est pas toujours la plus adaptée sur le domaine public. Cela demande en effet un arrosage et un suivi plus chronophage avec du matériel plus spécifique. Je pense donc que cela ne soit pas judicieux d’opter pour ces bacs, notamment lors des périodes de forte pression comme c’est le cas actuellement. Ce constat nous a poussés à retirer tout une série de bacs à fleurs à plusieurs endroits de la commune. Je ne souhaite évidemment pas retirer le fleurissement de notre commune mais bien favoriser la pleine terre dans des zones ciblées qui attireront davantage les regards”, poursuit l’échevin.

La commune ne subit donc pas les événements mais continue bel et bien d’agir. “Nous avons un développement de la végétalisation de l’espace public qui est réfléchi. L’opération “j’adopte un coin vert en est l’exemple”. Nous savons tous que les espaces verts ont un rôle important sur les communes. Ce n’est cependant pas en perdant de précieuses minutes sur quelques zones de fleurissement que nous allons pouvoir agir efficacement sur le fleurissement de la commune. C’est en ayant une réflexion bien plus globale que nous allons pouvoir y arriver”, conclut Philippe Dumortier.