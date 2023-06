Un Triviérois sacré champion d’Europe de bodybuilding : “c’est la consécration après trois ans de sacrifices”

C’est à l’âge de 17 ans que le virus du bodybuilding a touché Maxime. “Je cherchais à prendre de la puissance pour… jouer au foot. J’ai commencé à m’entraîner trois fois par semaine, quand il n’y avait pas match ou entraînement et depuis, je n’ai jamais arrêté. Même après mon opération au dos qui m’a forcé à stopper le foot. J’ai ensuite participé deux fois à Mister Univers et une fois à Mister Europe mais ces échecs n’ont fait que me renforcer et me pousser à faire encore plus d’efforts et de sacrifices pour enfin parvenir à gagner.”

Un régime drastique

Depuis deux ans, Maxime s’entraîne dur pour atteindre son objectif. “Je n’aurais jamais pu le faire sans le soutien de mes proches ni, encore moins, celui de mon coach Gianni Vairo. C’est lui qui programme mon entraînement mais aussi mon régime et qui contrôle tous les paramètres de mon corps.”

Arriver à ce résultat demande non seulement un entraînement intensif mais aussi et surtout une hygiène de vie parfaite. “Pour que ton corps soit parfait, il faut être très exigeant avec lui. Être un bon athlète, c’est 25 % d’entraînement et 75 % d’hygiène de vie parfaite. Je m’impose un régime assez contraignant avec jusqu’à 7 repas par jour, aucun écart permis durant la période d’entraînement. Mes amis ne se rendent pas toujours compte à quel point cela peut être difficile même s’ils savent les sacrifices qu’une telle discipline engendre. Ce dimanche, j’ai pu relâcher la pression cela dit. En tout cas jusqu’à jeudi car l’entraînement va reprendre.”

Car en novembre, Maxime tentera de nouveau sa chance aux championnats du monde cette fois. “En fonction du résultat, je pourrai ensuite défendre mon titre de Mister Europe en mai prochain et ce sera peut-être la fin de ma carrière. On verra !”