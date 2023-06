Plan canicule à La Louvière : “de nombreux bâtiments communaux ouverts à ceux qui souffrent de la chaleur”

Alors que les villes voisines de Mons et Charleroi ont déjà lancé leur plan canicule, la Ville de La Louvière tardait à le faire. Depuis quelques jours, c’est désormais chose faite. “Il est déjà en marche via le Relais Social Urbain qui s’occupe des personnes les plus précarisées”, rassure Nicolas Godin, président du CPAS de La Louvière. “Le Relais Social Urbain est constamment sur ses gardes lors de périodes de fortes chaleurs pour les personnes sans domicile fixe mais aussi pour les personnes isolées dont le CPAS a connaissance via ses différents services. Car si certains CPAS contactent directement toutes les personnes qui sont isolées, émargeant au CPAS ou pas, nous ne le faisons pas. En tout cas pas encore car j’aimerais mettre ce type de système en place.”