Retard dans le calendrier d’assainissement du site de Durobor : “Nous prenons un retard considérable dans ce dossier”

”L’octroi des fonds européens pour la dépollution du site de Durobor est une excellente nouvelle et décision. Cependant, le processus décisionnel du gouvernement était un peu long. Le calendrier annoncé dans la fiche projet est donc désormais fort décalé par rapport à réalité de terrain. Nous savons toutefois que les délais dans le cadre de dossiers européens sont stricts et de rigueur. La fiche projet prévoyait que la procédure de marché public pour la déconstruction soit lancée le 27 février pour permettre au chantier de commencer le 31 juillet prochain. La durée du chantier est de trois mois. Les chantiers de dépollution et de déconstruction sont cependant des dossiers très lourds demandant de commencer rapidement afin de respecter les délais européens”, indique François Desquesnes avant de poursuivre.

”Un débat a également lieu sur le terrain pour tenter de préserver des hangars qui sont encore en bon état et dans un endroit du site non pollué. La façade historique du bâtiment de Durobor pourrait également être préservée. Parallèlement à cela, le gouvernement wallon a désigné un consortium de bureaux d’études pour définir le plan de réorientation du site. À ma connaissance, ce plan n’a pas encore fait l’objet de validation formelle tout comme le futur de la façade qui n’a pas encore été tranché. Si ces décisions ne sont pas prises, il est difficile d’établir un cahier des charges, de désigner une entreprise et de commencer les travaux. Je voulais donc savoir s’il y avait oui ou non un accord sur la réorientation du site, sur l’affectation des différentes parties du site, sur le maintien ou non des hangars et de la façade. Tout cela est nécessaire pour lancer les travaux le plus rapidement possible, il y a urgence.”

Plusieurs démarches lancées

La ministre a d’abord tenu à rappeler que plusieurs intervenants étaient présents dans le dossier avant d’en dire plus sur le calendrier des travaux. “Le département de la coordination des programmes FEDER doit démarrer le processus de finalisation des projets. Pour chaque fiche, le département demandera d’intégrer les commentaires qui découlent de l’instruction du projet afin de tenir compte des éventuelles remarques techniques. Ce n’est qu’à la suite de ce processus que l’arrêté de subvention sera généré”, répond la ministre.

Cette dernière indique également que le dossier n’est pas resté au point mort puisque le propriétaire du site, Wallonie Entreprendre, a initié avec l’assistance de la Ville de Soignies, de la Spaque et de l’IDEA, la sélection d’un bureau d’études pour rédiger une étude environnementale. Elle devra permettre de déterminer les volumétries de terres concernées par la dépollution. Ce processus est désormais en cours de finalisation. Wallonie Entreprendre a également sélectionné un bureau d’études pour réaliser l’audit technique des bâtiments en vue de les déconstruire. Une étape qui permettra de déterminer les bâtiments qui pourront être réutilisés ou non. Enfin, un consortium de bureaux d’études s’est chargé de concevoir un master plan afin de décrire et organiser le futur aménagement du site.

Le temps presse

”Le projet d’assainissement pourra être proposé au gouvernement pour approbation à la suite de l’acceptation par les différentes parties et la validation par les services du SPW de ce master plan. Le début des déconstructions dépend également de ce master plan. Fournir un planning précis et décrire les différentes fonctions qui seront retenues pour aménager le site sont encore prématurés à ce jour”, conclut la ministre.

Une réponse qui n’a pas totalement rassuré le député sonégien qui insiste sur le fait que les délais européens sont très stricts. “Nous prenons un retard considérable dans ce dossier. Je ne peux qu’attirer l’attention des ministres pour mettre le turbo”, réplique-t-il.