Le plan forte chaleur enclenché à Manage

Un dispositif de veille, qui prendra régulièrement contact avec elles, peut également être mis en place auprès du Plan de Cohésion Social de la commune pour les personnes les plus fragilisées et/ou isolées.

En attendant, les recommandations de base sont de rigueur pour les personnes les plus fragiles. Boire plus que d’ordinaire, de préférence de l’eau, est la plus évidente et éviter de consommer des boissons alcoolisées ou fortement sucrées. “Il faut aussi prendre soin des bébés, des jeunes enfants en les hydratant régulièrement. Nous conseillons également aux personnes souffrant de détresse respiratoire ou cardiovasculaire de rester à l’intérieur et dans des endroits frais.”

Éviter des efforts physiques trop violents et se protéger du soleil font également partie des recommandations de base. La journée, il est recommandé de fermer volets et fenêtre pour éviter que la chaleur ne rentre et faire le contraire la nuit.

Les signes d’alerte sont nombreux. Crampes, fatigue inhabituelle, propos incohérents, hausse de la température corporelle, nausées, maux de tête. “En cas d’urgence, appelez le 112”, recommande la commune.

Pour bénéficier des services d’aide de la commune de Manage, contactez le 064/45 95 19 dans les heures de bureau, le 0473/13 24 07.