Reprise des discussions entre syndicats et direction d’Avery Dennison : “La direction demande beaucoup de sacrifices aux travailleurs”

Un véritable séisme social avait été annoncé il y a trois mois lorsque l’entreprise Avery Dennison de Soignies a dévoilé sa volonté de licencier 245 travailleurs. La direction souhaite en effet transformer le site de Soignies en un site Graphique avec des produits de flocage et de décoration à haute valeur ajoutée. Elle compte automatiser et moderniser l’outil afin de le rendre performant. Les autres produits fabriqués à Soignies comme le Tapes (mousse, double-face) et le Label (étiquettes) seront transférés sur d’autres sites du groupe.

Depuis lors les discussions entre syndicats et travailleurs se poursuivent afin de trouver le meilleur compromis possible et laisser le moins de travailleurs sur le carreau. Les élus locaux se sont également joints au combat en actionnant tous les leviers possibles pour aider les travailleurs. Les discussions avancent désormais mais n’aboutissent toujours pas sur des garanties concrètes. “Nous sommes toujours en discussion pour essayer d’obtenir quelques garanties pour les travailleurs. Deux points doivent notamment être abordés dont l’un des deux pourrait aboutir sur la préservation de quelques emplois”, indique Stefano Fragapane, secrétaire FGTB de la Région du Centre.

Un point positif donc qui est tout de même contrebalancé par une direction qui ne lâche rien. “Nous essayons de dégager un maximum de solutions pour diminuer l’impact des décisions sur les travailleurs. La direction demande pas mal de sacrifices de la part des travailleurs sur lesquels nous ne sommes pas forcément d’accord. Elle souhaite notamment faire travailler certains employés six jours par semaine sans augmentation de salaire. Cela n’est évidemment pas envisageable”, poursuit Stefano Fragapane.

Les discussions vont donc devoir se poursuivre pour trouver un compromis entre les demandes de la direction et celles des syndicats. La route sera donc encore longue. “Nous n’avons pas encore eu d’accord mais cela pourrait bouger dans les semaines à venir”, conclut Stefano Fragapane.