KFC veut s’installer à La Louvière dès septembre : “une cinquantaine d’emplois créés”

Une arrivée qui générera forcément de l’emploi. “Ils recherchent une cinquantaine de personnes au total”, nous confirme Estelle Greuse, responsable de projet pour la MRC (Mission Régionale pour l’emploi du Centre). “Du personnel de cuisine, des team-leader, des préparateurs de commande… Le tout sans formation ni prérequis particulier. KFC prenant en charge la formation des candidats qui seront sélectionnés.”

Surprise pour la Ville

Si l’ouverture de l’établissement est prévue pour septembre, elle a de quoi surprendre les autorités communales qui ont appris l’arrivée de KFC sur le territoire louviérois en même temps que la parution de l’annonce. “Je me réjouis du fait qu’une cinquantaine d’emplois soient créés mais je déplore le fait que nous n’ayons pas encore eu de contact, quel qu’il soit, avec l’entreprise en question”, nous a confié Pascal Leroy, échevin du Commerce.

À moins que l’enseigne ne soit d’une superficie inférieure à 400 m² auquel cas l’entreprise n’aurait alors qu’une simple déclaration à faire. “Mais pour une telle enseigne, cela m’étonnerait beaucoup.”

Pour postuler, envoyez votre C.V. à la MRC via l’adresse e.greuse@mrc.be. “Ces grandes maisons attirent toujours beaucoup de postulants. Preuve en est le nombre de candidatures déjà reçues en quelques jours. Nous en avons déjà reçu 80 ! Un Jobday est prévu entre tous les postulants et l’entreprise en juillet et ceux qui auront satisfait seront invités à être formés dans un autre restaurant de la chaîne.”