Ainsi, il conteste avoir volé des brosses à dents électriques, le 22 novembre 2022, dans un Delhaize. Montant du butin : 374 euros ! “Il est resté une quinzaine de minutes dans le rayon des cosmétiques et il est passé les caisses, signalant qu’il n’avait rien acheté. Et il a pris la fuite”, raconte le substitut du procureur.

À ses yeux, comme ceux du gérant et du personnel du magasin, cette attitude semble suspecte. “Oui, c’est vrai, je suis resté dans le rayon, mais je n’ai rien volé. D’ailleurs, l’emballage est trop grand pour le glisser dans mes poches”, dit-il.

Me Discepoli veut bien le croire. “Le packaging est assez volumineux, douze, sept et vingt-cinq centimètres. Je ne sais pas où il aurait pu cacher tout ça, d’autant plus qu’il est filmé sortant du magasin, veste grande ouverte”, plaide l’avocat.

Des lames de rasoir

Casimir est aussi soupçonné d’avoir volé 149 paquets de lames de rasoir au Colruyt du Roeulx, le 1er août. Il conteste.

Enfin, on lui reproche l’achat d’un aspirateur, payé 39,99 euros alors qu’il est vendu au prix de 279 euros chez Carrefour. Il aurait ainsi collé une autre étiquette, afin de duper la caissière.

Le ministère public requiert une peine de 40 mois de prison, contre celui qui a déjà été condamné quatre fois pour vol.

Me Discepoli plaide l’acquittement au bénéfice du doute, arguant que son client n’est pas responsable des pertes enregistrées par les enseignes commerciales, même s’il a des antécédents judiciaires. Concernant l’aspirateur, il estime que rien ne prouve que ce soit Casimir qui a collé l’étiquette. Et puis, la caissière aurait pu se montrer plus vigilante.

Jugement à la fin du mois.