La veille, il était accompagné d’Hayden, sa petite amie. Tous deux étaient alcoolisés et Fabian cachait des fardes de cigarettes sous sa veste. Fabian a tenté de forcer le passage à la caisse, mais la patrouille l’attendait à la sortie.

Hayden est intervenue pour délivrer son compagnon. Dans la rixe, un agent s’est blessé au poignet. Une entorse l’empêche de travailler durant huit jours. “Les policiers m’ont pris à la gorge”, répond Fabian. La scène a été filmée, le tribunal s’en référera.

Le squat

Le couple est également poursuivi pour un vol avec effraction, commis le 20 juin 2022 chez un homme victime d’un AVC. Comme ce dernier est parti se rétablir chez ses parents, Fabian et sa petite bande squattent sa maison. La télévision disparaît, comme d’autres objets. Il y a notamment une machine à café, revendue à Sandra pour vingt euros. Celle-ci est poursuivie pour recel.

Fabian utilise aussi la carte bancaire de la victime pour offrir le couvert à ses amis. Grand prince, il paye la tournée de tacos !

Mercredi, le ministère public, lassé par ses frasques et ses explications bidon, a requis une peine de trois ans contre Fabian, mais aussi contre Jonathan qui brille par son absence. Une peine de 20 mois est réclamée contre Hayden et une peine de six mois contre Sandra. “Elle ne savait pas que la machine à café était volée et ce n’est pas Fabian qui lui a vendue. Quand elle a appris que cette machine était volée, elle est allée la rendre à son propriétaire. Je sollicite son acquittement”, plaide l’avocat de Sandra.

L’avocat de Fabian plaide une peine modérée, conscient que le casier judiciaire ne plaide pas en sa faveur. Quant à Hayden, très énervée devant le tribunal, elle fait son marché : “mettez-moi une peine de travail ! ”

Jugement à la fin du mois.