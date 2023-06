Dégustations, concours, spectacles, cette journée proposera de nombreuses activités pour petits et grands. Dès 9h, un marché fermier sera installé sur la Place Verte. Différentes épreuves équestres et bovines seront organisées tout au long de la journée sur les places Verte et van Zeeland ainsi que sur le parking de la poste. Un concours sera également proposé aux visiteurs ; leur offrant la possibilité de remporter 5 chèques cadeaux d’une valeur de 15€ à faire valoir chez les producteurs locaux. En famille ou entre amis, les visiteurs pourront ensuite échanger dès 12h autour d’une bonne restauration “Blanc-Bleu-Belge”.

”Comme chaque année, la Foire agricole met en lumière le savoir-faire de nos producteurs et éleveurs locaux ainsi que la richesse de nos paysages ruraux” explique Fabienne Winckel, bourgmestre. ” Nous avons à cœur de soutenir nos éleveurs et producteurs locaux. Grâce à cette journée familiale et conviviale, nous souhaitons promouvoir leurs activités et savoir-faire mais aussi continuer à sensibiliser les citoyens aux bienfaits des circuits-courts… Le tout dans une ambiance champêtre où nous aurons l’occasion de déguster ces savoureux produits bien de chez nous.”

Au vu du succès de l’année dernière, la Nationale des Bouviers de Flandres et d’Ardennes sera une nouvelle fois au rendez-vous. Une raison de plus de participer à cette journée devenue une sortie familiale incontournable dans la cité des Carriers !