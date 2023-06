Binche : un potager participatif à la Résidence Jeanne Mertens

Depuis quelques semaines, ça s'active à la Résidence Jeanne Mertens pour remettre en ordre le potager participatif en ordre. Initiée l'an dernier, l'activité a plusieurs avantages pour tout le monde. "Pour les résidents, c'est une activité qui leur permet d'être actifs physiquement mais aussi mentalement et socialement", nous explique Jean-Luc Fayt, président du CPAS de Binche. "Il s'agit là d'une collaboration et d'une synergie entre différents services. Les ergothérapeutes, les kinés, les animateurs mais aussi le pôle insertion du CPAS collaborent dans ce projet qui permet à quelques résidents de pimenter un peu leur quotidien. Bien entendu, seuls les plus valides, les plus indépendants peuvent en profiter mais pour eux, c'est beaucoup mieux que de rester inactif devant la télé."