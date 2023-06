Une cinquantaine de commerçants binchois mis en valeur dans une exposition urbaine

Pour les commerçants qui ont participé, il n’y a que du positif qui ressort. “Quand on est venu me voir avec cette idée, j’étais fort réticente car je suis très complexée et j’avais peur que la photo soit ratée”, nous a confié Gessy Agnello du salon de coiffure Gessy Hair. “Mais au final, c’était une très chouette expérience. On a passé un bon moment et la photographe a vraiment réussi à me mettre à l’aise, en confiance.”

Du point de vue des retours, là aussi, que du positif. “J’ai reçu énormément de retours positifs, on nous a même arrêtées dans la rue pour nous dire à quel point il s’agissait d’une chouette initiative. Même de personnes qui ne sont pas clientes !”

Manque de communication

De son côté, Pascal Boussart, importateur de vins et de spiritueux, était également ravi. “C’est une très belle initiative mais je regrette un manque de communication entre la Ville et les commerçants”, nous explique celui qui a posé affublé d’une partie de son costume de Grand Maître et ambassadeur en Belgique du Chablis. “Il y avait une cinquantaine de commerçants participants mais avec une meilleure communication, je pense qu’il y aurait pu y en avoir plus.”

Disséminés un peu partout dans le centre-ville, les panneaux seront visibles jusqu’au 25 août.