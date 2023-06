Christian Moureau restera bel et bien bourgmestre de Morlanwelz jusqu’au mois de février : “un reportage a semé la confusion”

C’est dans l’incompréhension que se sont retrouvés les Morlanwelziens suite à la diffusion d’un reportage de RTL ce week-end. Il montrait en effet le bourgmestre de Morlanwelz, Christian Moureau, fatigué et annonçant sa future retraite. Retraite qui ne surviendra cependant pas tout de suite. “Il n’a jamais été question d’un départ avant le premier février 2024, date à laquelle je prendrai ma retraite”, confie Christian Moureau, bourgmestre de Morlanwelz. “La confusion est née chez les citoyens suite à la diffusion d’un reportage sur RTL. Les équipes m’ont suivi pendant près de six heures pour ne diffuser qu’à peine cinq minutes. Tout n’était donc pas clair, créant la confusion”.

Une confusion qui a tout de même permis aux citoyens de montrer leur reconnaissance pour leur bourgmestre. Une reconnaissance qui, comme le montrait le reportage, manque parfois aux élus locaux. Les citoyens auront encore l’occasion de témoigner leur affection pour leur maïeur jusqu’au premier février. C’est ensuite l’actuelle première échevine, Josée Incannela, qui reprendra les rênes de la commune. “Cela fait un bon bout de temps que je sais que je remplacerai Christian Moureau en tant que bourgmestre après sa retraite. J’ai essayé de le convaincre de rester jusqu’au bout mais il maintient sa décision. Je le remplacerai donc dès le mois de février”, confie-t-elle.

Après 30 ans à siéger au conseil communal, Josée Incannela aura donc l’honneur de devenir bourgmestre de Morlanwelz jusqu’aux prochaines élections. Son parti politique et les citoyens devront ensuite décider du prolongement ou non de ses fonctions. “Je siège depuis 30 ans au conseil communal. Je connais donc le métier et ses difficultés. Je ferai de mon mieux pour ne pas être submergée et mettre les balises nécessaires pour que mon nouveau poste n’empiète pas trop sur ma vie privée”, explique Josée Incannela.

Un rôle sur lequel elle ne lorgnait pas nécessairement mais dont elle sera très fière d’en assumer la fonction. “Je ne m’attendais pas à devoir reprendre le rôle de bourgmestre un jour. J’ai toujours respecté la hiérarchie et le poste que l’on me donnait”, explique-t-elle. “Je serai évidemment très fière d’être bourgmestre pendant neuf-dix mois. Le parti décidera ensuite de sa tête de liste pour les prochaines élections. Je ne ferme évidemment pas la porte pour le devenir mais respecterai n’importe quelle décision. Les dix mois à la tête de la commune seront en quelque sorte l’occasion de faire mes preuves. Si je ne suis pas satisfaite de mon travail et que je ne vois pas rapidement le résultat de mes efforts, je n’aurais aucun mal à laisser la place à quelqu’un d’autre.”

Avant de pouvoir faire ses preuves, l’échevine assurera son rôle de première échevine au mieux comme elle le fait jusqu’à maintenant. Christian Moureau aura alors droit au repos bien mérité après ses nombreuses années en politique !