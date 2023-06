Trottoirs remis à neuf par la commune puis détruits par Proximus à Seneffe : "c'est du gaspillage d'argent public"

Il y a quelques semaines, les trottoirs de la rue des Tulipes, dans la cité de Seneffe, étaient remis à neuf. Mais la semaine dernière, la firme Proximus, qui est occupée à placer la fibre optique un peu partout dans de nombreuses communes de la région, détruisait tout. Pour le PS seneffois, il s'agit là ni plus ni moins d'un "gaspillage d'argent public inexplicable et inexcusable", explique Michaël Carpin, conseiller communal. "Pourquoi avoir refait ces trottoirs à neuf pour les détruire ensuite ? A-t-on trop d'argent à Seneffe ? Certains attendent que leurs trottoirs ou leur voirie soient refaits depuis de nombreuses années, j'interviens régulièrement à ce sujet lors des conseils communaux, comment vais-je faire pour leur expliquer qu'il faut attendre encore et encore que des budgets soient dégagés maintenant ? Je suis régulièrement interpellé par nos citoyens, tantôt sur l'état des routes, des trottoirs, des filets d'eau, des travaux etc. J'essaie toujours de trouver des explications, des solutions, mais ici, je suis désarmé et honteux d'être politicien à Seneffe."