Décès de Talya à La Louvière : la maman écope de 12 mois avec sursis probatoire, le chien sera euthanasié si elle le récupère

La prévenue, qui avait laissé sa fille seule avec ses molosses durant une vingtaine de minutes, a bénéficié de la suspension du prononcé de la condamnation, en septembre dernier, par la sixième chambre du tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, où elle était poursuivie pour un homicide involontaire par défaut de prévoyance ou de précaution. Le tribunal avait assorti cette mesure de faveur de conditions pour une durée de cinq ans.

En appel, la cour réforme le jugement et condamne la maman à une peine de 12 mois, assortie d’un sursis probatoire de 5 ans. Elle ne peut plus détenir aucun chien et d’autres animaux de compagnie.

La question du sort d’un chien a aussi été posée à la cour. L’un des deux molosses avait été abattu par la police, mais le second a été recueilli par la SPA de La Louvière, laquelle manifeste contre son euthanasie. Ce chien avait été confisqué sur ordre du tribunal.

La cour décide que le chien sera euthanasié s’il lui est restitué.