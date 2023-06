Jymmi Durieux poursuivi pour une autre violente agression à La Louvière : il donne des coups de pied dans la tête d’un homme

Rappelons que le meurtre de Jacques Hermail a eu lieu le 1er février 2020, plus d’un an avant cette agression, ce qui confirme que Jymmi est une personnalité dangereuse et qu’il n’a pas été aussi choqué qu’il l’a prétendu devant la cour d’assises du Hainaut, puis celle de Liège. Jacques était son ami et il l’avait hébergé…

Scanner inquiétant

Le 14 septembre 2021, un homme est emmené aux urgences de l’hôpital du Tivoli. Il a visiblement été victime de violents coups à la tête car l’examen du crâne n’est pas bon.

Les policiers enquêtent et découvrent que cet homme, Michel, qui vit du côté de Strepy-Bracquegnies et qu’il a passé la journée avec Jymmi Durieux, bien connu de leurs services. D’ailleurs, il héberge Jymmi. Les deux hommes sont consommateurs d’alcool et de produits stupéfiants.

Jymmi est interpellé mais il conteste les faits. Le 14 juillet 2022, il passe aux aveux. Il a donné quatre coups de pied dans la tête de Michel. Il encourt une peine de 18 mois de prison.

Me Descamps a plaidé une absorption dans la peine de 20 ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d’assises de Liège, en avril dernier. Celle-ci avait réexaminé le cas de Jymmi, après cassation.

Vingt ans aux assises

Jymmi contestait le meurtre de Jacques Hermail, pour lequel deux autres hommes ont été condamnés par la cour d’assises du Hainaut. Il espérait être reconnu coupable de non-assistance à personne en danger mais les jurés liégeois ont estimé que les jurés hennuyers ne s’étaient pas trompés. Sa peine avait toutefois été diminuée de cinq ans.

Le 1er février 2020, vers 18h00, une bagarre éclate entre Jacques Hermail, Jymmi Durieux, Michaël Liégeois et Gérard Dujardin dans l’appartement de Jacques, situé rue des Carrelages à La Louvière. Les quatre marginaux ont bu plus que de raison. Trois heures plus tard, un voisin voit Jymmi, Michäel et Gérard qui quittent les lieux. Ils se rendent dans un snack. Selon la tenancière, ils sentent le pétrole.

Jymmi revient seul à l’appartement à 22h29. Jacques est grièvement brûlé, mais conscient. Jymmi appelle les secours. Jacques meurt à 23h45 dans l’ambulance qui l’emmène à l’hôpital.

Profil inquiétant

Gérard et Michaël sont inculpés de meurtre par le juge d’instruction, mais pas Jymmi qui est inculpé de non-assistance à personne en danger jusqu’à son renvoi devant la cour d’assises. La chambre des mises en accusation estime alors qu’il existe des éléments pour l’accuser de meurtre, comme les deux autres.

Les jurés hennuyers ont estimé que Jymmi Durieux n’avait rien fait pour sauver son ami Jacques. Lors de son procès, Jymmi Durieux a démontré qu’il était le plus dangereux des trois accusés. Son profil est inquiétant.

Avec cette nouvelle affaire, il démontre son caractère violent et qu’il n’a aucun respect pour les hommes qui l’hébergent.

Jugement le 18 septembre.