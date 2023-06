La saisie d’Iron était illégale à La Louvière : “Des inquiétudes subsistent mais moins qu’auparavant”

Ce mardi, à l’issue du procès en appel de la maman de la petite fille, cette saisie a été déclarée illégale car le chien ne pouvait pas être considéré comme une chose ni même saisi dans un cas d’homicide involontaire. “La cour a estimé que Iron avait été saisi illégalement ce qui remet de vigueur l’arrêté du bourgmestre”, nous a confié Gaëtan Sgualdino, président de la SPA La Louvière qui s’était mobilisée pour qu’il soit laissé une chance à Iron. “C’est désormais ce dernier qui a les cartes en mains pour que cet arrêté soit annulé et qu’Iron puisse retrouver un jour un foyer sain.”

Combat pas terminé

Le combat n’est donc pas terminé pour la SPA. “Si nous étions très inquiets hier, c’est un peu moins le cas aujourd’hui car la situation est plus claire. Nous allons tout mettre en œuvre pour trouver un terrain d’entente avec le bourgmestre. Si jamais sa décision était favorable envers Iron, ce dernier pourrait être mis dans le circuit de l’adoption. Plusieurs solutions s’offriraient à nous. Nous pourrions décider par exemple de ne le faire adopter que par une famille sans enfant comme nous le faisons déjà pour la plupart des chiens de cette stature ou encore de le confier à un bénévole de la SPA auquel cas nous en resterions responsables. Mais au moins, il ne vivrait plus dans une cage comme c’est le cas depuis maintenant deux ans et pourrait enfin avoir une vie normale pour un chien.”

Pour appuyer son argumentation, la SPA a en sa possession le rapport détaillé d’une vétérinaire comportementaliste réputée. “Ce rapport indique que Iron ne comporte pas de danger pour l’être humain. Nous avons convenu avec la commune que nous enverrons tous les documents nécessaires pour qu’une solution soit trouvée.”