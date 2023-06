Laurent Devin et Michel Di Mattia veulent une meilleure offre d'enseignement supérieur dans le Centre

D'ici quelques années, la Helha quittera notamment les terres louviéroises "Des Régions sont délaissées, notamment la Région du Centre, où les étudiants rencontrent des problèmes de mobilité et dans certains cas, de précarité", continue Michel Di Mattia. "Notre objectif est de pouvoir doter notre région d’une offre diversifiée d’enseignements et de collaborer étroitement avec les établissements des Universités et des Hautes Ecoles existantes. Cette problématique constitue d’ailleurs un obstacle à la réalisation de l'objectif de la déclaration de politique communautaire de développer une offre de formation équilibrée et cohérente sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en particulier dans les régions à faible taux d'inscription à l'enseignement supérieur. Une réflexion sur l'accessibilité et sur l’offre de l'enseignement supérieur est opportune compte tenu du refinancement actuel, afin d'établir des balises pour renforcer les collaborations."

Des formations de qualité pour tous

Pour les deux députés, il est donc primordial d’assurer un accès à des formations de qualité pour toutes et tous. "Malgré un taux toujours plus élevé de diplômés de l'enseignement supérieur, des efforts doivent continuer à être déployés tout au long du parcours scolaire pour améliorer le taux d'obtention de diplômes chez les jeunes issus de milieux défavorisés. Il est également important de rendre l'enseignement supérieur toujours plus accessible à tous les détenteurs d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur tout en veillant à l'équilibre et à la cohérence de l'offre de formation."