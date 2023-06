Le parc animalier “La Ligule” de Mignault dresse un premier bilan positif après sa réouverture

Pour rappel, pour pouvoir rouvrir, la Ligule avait dû se séparer de cinq espèces animales. Le parc animalier devait alors se réinventer pour continuer d’attirer les foules. Le couple de propriétaires avait alors misé sur les vaches. La particularité du parc animalier se situe en effet désormais par la présence de sept espèces différentes de bovins. Cela va de la plus petite vache au monde, les Dahomey aux espèces à poils longs et d’autres à poils courts. Un nouveau concept qui semble séduire les écoles et visiteurs se rendant au parc animalier. “Nous avons accueilli principalement des écoles depuis notre réouverture. Nous n’avons pas eu énormément de chances avec la météo du début de saison mais les retours sont globalement positifs de la part des directions et enseignants”, indique Benoit Vandenberghe, gérant de la Ligule.

En plus des visites du parc pour les écoles et familles, il est possible d’organiser des mariages ou loger dans un des nombreux gîtes du site. Une possibilité qui a de quoi séduire également. “Il était déjà possible d’avoir accès aux gîtes et d’organiser des mariages au parc avant la fermeture. Pour les mariages, on privatise alors le site pour accueillir et loger tout le monde. Nous nous occupons également des enfants qui peuvent aisément découvrir le site et tous les animaux qui l’habitent”, poursuit Benoit Vandenberghe.

À l’approche des vacances d’été, le site ouvrira ses portes aux horaires habituels pour faire découvrir ses nombreuses espèces de vaches aux visiteurs. Un accompagnement pédagogique guidera alors les visiteurs. Toute une série de panneaux didactiques ont en effet été créés pour les enfants. “Madame je sais tout” prend ainsi la parole sous forme de BD illustrée. Elle donnera plusieurs caractéristiques d’une espèce avant de donner le nom de la race. Pour se rafraîchir, les visiteurs pourront évidemment compter sur les glaces artisanales du parc ! Avis aux amateurs...