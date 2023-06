300 fans ont attendu Mike Tyson au Louvexpo : “C’est un peu comme si je rencontrais Superman”

Le Bruxellois Okaka est fan de Mike Tyson. ©Thomas Donfut

Un autre boxeur connu de la région n’a pas non plus hésité avant d’acheter son ticket. “Voir Mile Tyson à La Louvière, c’est quelque chose qui ne se reproduira pas donc, pas le temps d’hésiter”, nous a confié Douglas Bellini, boxeur et entraîneur louviérois bien connu dans le milieu. “Mike Tyson, pour moi, c’est le meilleur, la crème de la crème. Il était hyper efficace et pouvait faire la différence à n’importe quel moment de la rencontre. Ce qui m’impressionne particulièrement dans sa carrière, c’est que par rapport au nombre de matches qu’il a faits, il n’a pas disputé beaucoup de rounds. Il arrivait souvent à faire la décision très tôt donc fatalement, ses rencontres ne duraient pas longtemps.”

Tom et sa famille ont passé une bonne soirée. ©Thomas Donfut

Tom, quant à lui, est venu de Bouffioulx pour apercevoir son idole. “Moi aussi je suis boxeur et je suis hyper content de pouvoir le voir, le rencontrer. C’est vraiment une occasion unique qu’il ne fallait pas manquer.”

Avec deux heures de retard par rapport à l'horaire qui était prévu, le boxeur américain de 56 ans est arrivé au Louvexpo par une entrée discrète et a fait quelques photos avec les invités “Gold” qui avaient payé le prix pour un selfie. Une vente aux enchères notamment de ses gants et de son short a eu lieu et l’ancien champion du monde a aussi été fêté pour son 57e anniversaire un peu à l’avance qui arrivera le 30 juin prochain.