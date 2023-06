Elle fonce avec sa voiture sur sa rivale à La Louvière: Me Mayence plaide son acquittement pour une tentative de meurtre

Sonia conteste l’intention de tuer, elle voulait seulement faire peur. Elle explique qu’elle devait récupérer son fils chez son ancien compagnon, la veille, mais ils étaient en Allemagne. Une dispute éclate au téléphone mais un rendez-vous est convenu pour le lendemain.

Une dispute dans la maison

Quand elle se présente chez lui, vers 15h, personne ne répond mais la porte est ouverte. Sonia entre dans la maison et se trouve nez à nez avec sa rivale. “Elle m’a poussée dans les escaliers. Je suis repartie dans mon auto et elle s’est placée devant moi. Elle s’est accrochée à ma voiture. Je voulais seulement lui faire peur”, dit-elle. Sauf que des témoins prétendent qu’elle appuie sur l’accélérateur.

Le ministère public estime que l’intention d’homicide est établie car la prévenue aurait menacé d’écraser son ancien compagnon et Samira avec sa voiture, avant de passer à l’acte. “Quand la police est arrivée, elle était en travers de la chaussée. Manifestement, il y a eu une altercation car la police relève des dégâts sur la voiture de la prévenue”. Cette dernière a été privée de liberté dans la foulée.

La victime a déclaré que la prévenue a fait demi-tour pour essayer de la percuter à plusieurs reprises. À chaque fois, elle a pu éviter l’auto. Toutefois, elle a été blessée et placée en incapacité de travail.

Scène filmée

Les enquêteurs ont décortiqué des images enregistrées par les caméras urbaines. La scène dure plus d’une minute. “Quand elle voit sa rivale sortir, elle fait marche arrière, enclenche la marche avant vers sa rivale. Elle accélère, la victime s’écarte et se blesse au genou”, raconte le substitut du procureur. Il y a d’autres manœuvres, d’arrière en avant, en accélérant, alors que la victime s’accroche à l’auto. “Les témoins confirment qu’elle a fait des manœuvres pour décrocher la victime, et qu’elle a ensuite foncé vers la victime, qui se trouvait sur le trottoir”.

Libérée sous conditions depuis avril 2022, qu’elle respecte, Sonia encourt une peine de 5 ans, assortie d’un sursis probatoire de quatre ans. Le ministère public a classé plusieurs dossiers la concernant sans suite. Il a aussi demandé la confiscation de son auto.

Elle appelle la police

Me Mayence est surpris par le réquisitoire du ministère public, rappelant que la chambre du conseil a déjà écarté la circonstance aggravante de préméditation. “Vous devez l’acquitter. L’autre femme n’a pas été touchée par l’acte reproché. Les blessures sont liées à son attitude, à savoir qu’elle s’est jetée volontairement sur la voiture de ma cliente”, plaide l’avocat.

Le pénaliste reconnaît que sa cliente est une femme de caractère. Toutefois, l’aide-soignante n’a jamais fait parler d’elle, sauf qu’elle appelle souvent la police en raison de la garde de son fils. D’ailleurs, le matin des faits, elle avait déposé une plainte à la police contre son compagnon, pour non-représentation d’enfant. Et d’ajouter que si la police est rapidement arrivée sur place, c’est parce qu’elle a appelé la police, car elle sentait que les choses allaient dégénérer.

La prévenue a souhaité remettre une nouvelle vidéo, prise par un témoin. Cette vidéo démontrerait qu‘elle n’a pas tenté de tuer sa rivale et qu’elle tentait de quitter les lieux, alors que Samira s’accrochait à son capot. “Sans le comportement inadéquat de l‘autre femme, rien ne se serait passé. Elle a eu une réaction instinctive, et non réfléchie”, insiste Me Mayence.

Une requalification en coups est proposée par le tribunal. La défense la conteste sur base de la légitime défense ou de la provocation. Le ministère public s’y oppose.

Jugement le 6 septembre.