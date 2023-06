La Donnerie du Centre est une initiative citoyenne qui depuis des années récupère et redistribue des biens divers (vêtements, jeux, jouets, accessoires, vaisselle, puériculture…) Elle fonctionne via Facebook et grâce à des relais de quartiers.

Elle fonctionne exclusivement sur base de l’engagement citoyen. Sous la houlette bienveillante de Martine, des bénévoles collectent, trient, vérifient, rangent et redistribuent les objets récupérés. “Les bénéfices de cette journée les aideront à se chauffer en hiver et à financer les petits moyens logistiques nécessaires à la bonne marche des choses”, a communiqué l’asbl ARC.

Cet événement, s’inscrit désormais dans le cadre du réseau des Donneries Nomades, Il est organisé en partenariat par l’ARC – La Louvière et la Ligue des Familles-Régionale Centre, et La Donnerie du Centre.

Beaucoup de stock

La Donnerie du Centre ayant récemment bénéficié d’une quantité conséquente de dons, l’événement lui permettra également de faire de la place dans ses locaux exigus. “La donnerie nomade du 24 juin prendra cette fois une forme festive : elle se déroulera à l’extérieur, dans la cour de l’école, sous forme de brocante gratuite. Elle sera animée de musique et des boissons et collations seront vendues à qui le souhaite.”

Mais au fond, une donnerie nomade, c’est quoi ? “C’est un magasin gratuit. On récolte des dons, on les trie et les dispose dans un magasin éphémère, que nous ouvrons au public. Elle est ouverte à tout le monde, pas seulement aux personnes dans le besoin. C’est un événement solidaire mais il est également militant. Il s’agit de lutter contre la surproduction, la surconsommation et leurs ravages humains et environnementaux, et d’envoyer à nos autorités publiques un message : (re-)développer une commune ne doit pas obligatoirement passer par la surconsommation, les grandes chaînes du textile et de hard discount. Des alternatives sont possibles et nécessaires si l’on veut prendre soin de ce qui reste de notre planète et des gens qui la peuplent.”

Aller dans une donnerie, c’est aussi consommer autrement. “En ce qui concerne le textile, par exemple, notre surconsommation est telle qu’il y a, dans ce que nous n’utilisons plus et dans ce que les producteurs/revendeurs mettent au rebut, largement de quoi habiller tout le monde pendant très, très longtemps. Privilégier la récupération de ces vêtements, c’est décider de ne plus contribuer à une surproduction délétère.”