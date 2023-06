L’énergie et la mobilité au centre des préoccupations de Centropôle : “les communes doivent travailler de façon conjointe te cohérente”

En ce qui concerne l’énergie, la crise que nous sommes toujours en train de traverser fait forcément réfléchir les différents bourgmestres des communes qui composent Centropôle. “Les enjeux énergétiques dépassent simplement une commune et donc, il y a vraiment un intérêt à ce que les solutions soient réfléchies ensemble au sein de notre bassin de vie qu’est Centropôle”, explique Arnaud Guérard, (ECOLO), échevin à Ecaussinnes. “Alors on sait que les thématiques de l’énergie sont importantes pour le portefeuille des citoyens mais aussi pour le climat et donc l’objectif de Centropôle c’est d’aboutir à toute une série de mesures réunies dans une plateforme qui essaye de trouver des solutions conjointes. Il y a par exemple les questions soulevées par les voitures électriques et l’offre publique en la matière ou encore les différents projets destinés à produire de l’énergie durable (comme par exemple des champs de panneaux photovoltaïque, des éoliennes… NDLR). Tout cela doit se réfléchir à l’échelle d’un territoire et non pas d’une commune seule.”

Autre enjeu majeur pour tous les citoyens de la région du Centre, la mobilité notamment durable. “La mobilité durable est évidemment liée à la problématique énergétique. L’objectif de Centropôle est aussi d’organiser une coupole à toutes les communes pour y réfléchir conjointement. Nous voulons apporter plus de cohérence aux différents projets qui peuvent être portés par les différentes communes et valoriser tout cela.”

Aussi via le train

Mobilité douce, c’est aussi le train et pour cela, le territoire de la région du Centre dispose de la gare de Braine-le-Comte qui constitue une belle rampe d’accès vers Bruxelles d’autant plus lorsque le RER sera en place. “On a à Braine-le Comte une gare qui est facilement accessible grâce à un grand parking pour accueillir des passagers qui ne viennent pas forcément de Braine-le Comte mais aussi par exemple de Soignies ou de Binche”, explique Maxime Daye, vice-président de Centropôle. “L’exemple de la gare de Braine-le-Comte prouve qu’entre communes de Centropôle on puisse avoir une stratégie globale et concertée sur non seulement l’activité ferroviaire mais sur toute la mobilité dans la région.”

Le tout, sans oublier les “petites gares” qui se meurent. “De plus en plus, on centralise et on oblige ceux qui veulent utiliser la mobilité douce à se rendre dans les grandes gares de la région que sont Braine-le-Comte, La Louvière ou Soignies mais au détriment des plus petites gares qui sont délaissées”, tempère Bruno Pozzoni, bourgmestre de Manage. “Le plan d’investissement dans l’ensemble des autres petites gares est ainsi complètement oublié. Par exemple, la gare de Manage est devenue aujourd’hui un chancre. Il faut continuer à travailler sur le maillage et redonner un moyen de liaison par train ou par bus et de permettre ainsi à tout un chacun d’utiliser les transports en commun et travailler sur la mobilité douce.”