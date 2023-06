Clap de début pour la 14e Biennale Artour dans la région du Centre

Outre le château Gilson, le Mill, Centrissime ou encore le Daily-Bul à La Louvière, des expositions se tiendront aussi au Musée de la Mine et du Développement Durable à Bois-du-Luc, à l’espace Philomène à Ecaussinnes, à l’Ancienne Verrerie de Braine-le-Comte, au Centre d’Art et de Culture de Soignies ou encore à la Collégiale Saint-Vincent toujours à Soignies. “Nous voulons toujours essayer de trouver des lieux inédits mais comme l’événement existe depuis plus de 25 ans, c’est de plus en plus compliqué.”

La Biennale Artour débute ce dimanche. ©Thomas Donfut

Un thème de choix

Cette année, le thème choisi a été l’entre-mondes. “L’idée de ce thème c’est de créer un trait d’union entre les lieux, entre les mondes, entre des artistes qui regardent le monde différemment soit d’une façon plus intérieure en créant de nouveaux mondes, en imaginant des univers loufoques ou humoristiques. Et d’un autre côté des artistes qui regardent le monde, la société actuelle avec les problématiques auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui qu’elles soient migratoires ou environnementales.”

Parmi ces artistes, le Bruxellois Mathieu Van Assche, prix de la Gravure à La Louvière il y a deux ans qui, avec Shen Özdemir et Clémence Godier, a monté l’exposition baptisée Joyeuse Parade qui est exposée au Château Gilson, faute de place pour cause de travaux, au musée de la Gravure. “On ne se connaissait pas mais on partage la création de notre propre univers notre propre mythe”, explique Matthieu Van Assche.

Toutes les informations par rapport à cette biennale sont à retrouver sur le site d’Artour.