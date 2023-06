Ecaussinnes : Après l’incendie de ses ateliers, la boulangerie Moulin rouvrira bel et bien ses portes

”Suite aux récents événements qui ont touché la boulangerie, à savoir l’incendie qui a complètement ravagé nos ateliers de production, nous ne sommes pas en mesure de reprendre le travail tout de suite”, indiquent les gérants. “Il faudra laisser le temps aux sociétés de nettoyage et aux entrepreneurs de dégager, assainir et nettoyer les lieux. Nous pourrons ensuite recréer un espace de travail agréable pour continuer l’aventure de la boulangerie Moulin.”

Des travaux on ne peut plus nécessaires évidemment mais les nouvelles sont donc rassurantes. À l’heure d’écrire ces lignes, aucune date de réouverture n’a été fixée, elle dépendra de l’avancement des démarches pour tout remettre en ordre. “À ce jour, nous n’avons encore fixé aucune date pour une quelconque réouverture. Nous ne manquerons pas de tenir informés nos clients dès que nous en saurons plus à ce niveau-là”, conclut le couple de boulangers.

Des nouvelles qui réjouissent déjà les habitants d’Ecaussinnes qui continuent de marquer leur soutien aux boulangers. Ces derniers pourront sans nul doute compter sur les citoyens pour faire à nouveau tourner à plein régime leur établissement. Patience donc.