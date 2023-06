Le 605e Caudia, c’est pour ce week-end à Bois d’Haine !

Binche, La Louvière ainsi que de nombreuses communes du Centre ont leurs gilles. À Bois d’Haine, village tranquille de l’entité manageoise, on a le Caudia, une tradition folklorique ancestrale, chef-d’œuvre du patrimoine culturel immatériel de la Communauté française, et atypique sur plus d’un point dans une région qui ne vit, folkloriquement parlant, qu’au rythme des tambours et des sabots de gilles.