Les territoires de Mons et La Louvière reconnus comme bipôle majeur par la Wallonie

Le SDT comprend 20 objectifs régionaux de développement territorial et d’aménagement qui ont pour finalité l’optimisation spatiale, le développement socio-économique, l’attractivité territoriale, la gestion qualitative du cadre de vie ou bien encore la maîtrise de la mobilité. "La reconnaissance de Mons et La Louvière comme bipôle majeur les identifie comme moteur de développement métropolitain pour la Wallonie à l’égal des pôles à vocation métropolitaine que sont Liège et Charleroi. Ceci est une première dans la politique wallonne d’aménagement du territoire et permettra de manière très concrète au Cœur du Hainaut d’optimiser les sources de financements wallons. Cela répond à notre revendication historique et c’est dans ce sens que le Cœur du Hainaut a été créé : nous rassembler pour être plus fort et peser à l’échelle wallonne grâce à nos 500.000 habitants. La stratégie développée par notre territoire était donc la bonne car elle nous a permis d’obtenir cette avancée majeure," explique Nicolas Martin, bourgmestre de Mons et Président de la Conférence des bourgmestres du Cœur du Hainaut.

Une dynamique territoriale forte

« Outre cette association au sein du territoire « Coeur du Hainaut » qui fait l’objet d’une dynamique territoriale forte grâce à la mobilisation de ses forces vives, les Villes et communes composant le bipôle majeur sont d’ores et déjà associées depuis près de 70 ans au sein d’IDEA pour les matières liées au développement économique, à l’aménagement du territoire, à l’eau et à l’énergie. Elles sont également couvertes par l’Invest Mons Borinage Centre et, plus récemment, réunies au sein de la zone de secours Hainaut Centre. » explique Jacques Gobert, Bourgmestre de La Louvière et Président d’IDEA.

Fort de cette gouvernance territoriale active, le bipôle majeur jouit donc d’une dynamique propre dans laquelle les systèmes d’acteurs locaux se saisissent des opportunités et où la consolidation des leaderships locaux et l’adaptation aux changements déterminent l’action publique et son rôle déterminant dans l’évolution de son territoire.

"Son positionnement à environ 20 kilomètres de Maubeuge et à moins de 30 kilomètres de Valenciennes fait du Cœur du Hainaut une articulation territoriale importante au niveau transfrontalier et une porte d’entrée de la Wallonie", a communiqué le Coeur du Hainaut. "Ses liens sont forts avec Valenciennes, Maubeuge et même Lille, au niveau par exemple, des relations interuniversitaires."

L’ensemble de cette dynamique a permis le développement d’infrastructures et d’équipements majeurs pour le territoire dans les domaines universitaires, des soins de santé, du développement économique, scientifique, le sport, la formation, le commerce et les transports. Ceux-ci doivent à présent être portés et renforcés.

« Les principes d’optimisation spatiale que nous saluons ne doivent pas entraver le développement du Cœur du Hainaut et doivent donc tenir compte des projets déjà dans les cartons et anticiper les besoins des entreprises pour permettre le redéploiement socio-économique » conclut Nicolas Martin.