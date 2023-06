La batterie du véhicule hybride de Didier surchauffe à Estinnes-au-Val : “à une ou deux heures près, ma voiture implosait”

Ces derniers sont intervenus assez rapidement et ont sécurisé les lieux sans tarder car les risques d’explosions étaient bel et bien présents. “On m’a signifié qu’à une ou deux heures près, mon véhicule implosait. C’est d’autant plus interpellant qu’il m’arrive, lorsqu’il fait beau, de me rendre à mon travail en scooter. Si je l’avais fait ce jeudi sans passer par mon garage, il ne serait certainement plus resté grand chose de ma voiture ni de mon garage qui n’est séparé de mon habitation que par quelques poutres de bois Donc même si je plaisante un peu de la situation, les choses auraient pu très mal tourner.”

Surchauffe

En fait, c’est une des batteries du véhicule de Didier Foucoux qui a surchauffé durant la charge. “En fait, elle avait continué de charger même lorsqu’elle était arrivée à pleine charge. Lorsque l’expert de chez BMW qui est venu voir l’état du véhicule et a aidé les pompiers à retirer la batterie pour l’examiner, on a vu qu’elle était toute déformée. On m’a dit que depuis qu’ils développent de moteurs hybrides chez BMW, ils n’avaient jamais vu une telle situation.”

Cette mésaventure fait réfléchir l’assureur. “On nous oblige presque à nous équiper en véhicules électriques ou hybrides pour des raisons fiscales mais on ne prend pas toutes les conséquences en considération. Personnellement, même si je récupère mon véhicule, je ne le conserverai probablement pas et en attendant, il restera certainement loin de mon garage car je n’ai plus confiance. Quid si d’autres incidents comme celui-ci arrivait à l’avenir mais avec des conséquences plus graves ? Et, sur le marché de l’occasion, qui voudra d’une voiture dont les batteries sont obsolètes après quelques années d’utilisation ?”