Le bourgmestre de La Louvière demande par arrêté la restitution d’Iron à la maman de la petite Talya en vue de le faire euthanasier

Par arrêté

Au lendemain du drame, Jacques Gobert avait en effet émis un arrêté qui demandait l’euthanasie des chiens survivants de la maman de Talya, en tout cas du molosse qui y avait peut-être participé. “Cet arrêté dit que la maman de la petite Talya, reconnue coupable mardi d’homicide involontaire, condamnée à de la prison avec sursis, peut récupérer “son chien, IRON” pour le faire euthanasier. Une nouvelle fois, les autorités rendent un chien à Mme Masset. En 2019, dans un précédent dossier de maltraitance, ils ont restitué 5 chiens, avec la finalité qu’on connaît.”

Une fatalité que la SPA n’a pas acceptée. “Aujourd’hui, il était donc question d’euthanasier Iron directement, sans laisser la possibilité à nos bénévoles, à notre équipe, de lui dire ne serait-ce qu’au revoir. Finalement la SPA La Louvière, aidée d’avocats, s’est opposée à cette restitution et encours des poursuites pour cette opposition. Plusieurs bénévoles et sympathisants se sont spontanément rassemblés dans la cour de la SPA La Louvière et plusieurs associations nous ont proposé leur soutien, dont la Fondation Brigitte Bardot.”

À l’heure d’écrire ces lignes, nous ne sommes pas parvenus à joindre Jacques Gobert pour lui demander des explications quant au nouvel arrêté émis.