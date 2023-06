L’école du dehors mise en avant à Trivières : “des valeurs pédagogiques importantes"

L’objectif de ce projet est de sensibiliser les enfants à l’importance de leur environnement, de les éduquer à l’alimentation saineet les initier à la biodiversité. “Quatre zones distinctes définissent ce terrain. La première, la zone “biblios” qui est un amphithéâtre qui, comme son nom l’indique, donne aux enfants l’accès à la lecture dans un coin ombragé. La zone potager permettra aux enfants de prendre contact directement avec la terre, avec la nature. Nous avons également un espace zen qui est en lien direct avec l’espace “noselen” du côté des maternelles qui développe les sens des enfants. Enfin, une zone un peu plus libre que les enfants pourront s’approprier.”

Les 300 élèves de l'école communale de Trivières bénéficient dorénavant d'un bel espace vert. ©Thomas Donfut

Bientôt des animaux ?

Une zone assez vaste qui pourrait être occupée dans l’avenir par de nouveaux locataires à poils et/ou plumes. “On y pense mais par pour tout de suite car avoir des animaux demanderait beaucoup plus d’organisation et d’entretien, notamment durant les congés scolaires.”

Pour Françoise Ghiot, ce projet est une belle réussite qu’il faut mettre en avant. “C’est surtout le fruit d’une collaboration entre l’école, la Ville, la crèche et l’EEPSIS qui a imaginé ce jardin, en a dessiné les contours et a même fabriqué les différents éléments de mobilier en bois du jardin”, explique l’échevine de l’Enseignement. “Cela ne peut être qu’un plus sur le plan pédagogique pour ces enfants et nous espérons pouvoir renouveler l’expérience dans d’autres écoles de l’entité, en tout cas là où ce sera possible.”