SPA La Louvière : une balade canine qui se transforme en marche militante contre la cruauté envers les animaux

La balade canine de ce dimanche se transformera donc une marche contre la cruauté envers les animaux. “Le refuge est complètement rempli, les bénévoles sont à bout de nerf, cela fait des mois que nous n’acceptons plus d’abandons volontaires car notre refuge déborde. Je pense que même si par miracle il pouvait tripler de taille, on n’aurait toujours pas assez de place. Donc d’un côté les abandons et les saisies augmentent et de l’autre, les adoptions sont en nette baisse… Jamais, même en période covid, nous n’avons eu un taux d’adoption aussi bas. La situation est alarmante et nous devions agir.”

Une situation qui trouve son explication dans la situation économique actuelle. “Les gens ont déjà du mal à terminer les fins de mois donc s’occuper d’un animal en plus qu’il faudra nourrir et soigner, cela leur est difficile voire impossible donc, les gens qui sont à la limite et qui possèdent un animal finissent par les abandonner et ceux qui n'en ont pas… n’en adoptent pas.”

Le rendez-vous est fixé à Anderlues, salle du PISQ rue des Trieux n°17 à partir de 9h et jusqu’à 15h. “Pour cette édition, nous vous proposons de vous balader avec votre toutou sur les chemins de campagne, dans les bois d’Anderlues. Cette balade d’approximativement 6 km se fera essentiellement sur des chemins bucoliques à travers champs pour découvrir quelques recoins de la commune.”