Jérôme Vecchio veut une offre de formation supérieure plus importante dans le Centre

Avec le Pôle Hennuyer

Pour Jérôme Vecchio, l'offre de formations dans le Centre doit augmenter. "Nous avons rencontré le Pôle Hennuyer qui rassemble les conseils d'administration de toutes les écoles du Hainaut et on y a "vendu" notre territoire. Ce n'est pas normal qu'ils ne soient pas présents chez nous. Or, on peut leur offrir tout ce dont ils ont besoin. On veut aussi inviter ce Pôle Hennuyer sur notre territoire afin de leur montrer le potentiel que peut représenter pour lui notre région."

En outre, Centropôle veut aussi dresser, dans les entreprises du Centre, un cadastre des métiers requérant une formation supérieure non disponible chez nous. "Le Pôle Hennuyer nous a posé la question concrète de nos besoins et pour leur répondre, nous avons désigné un entrepreneur pour effectuer ce cadastre et faire le tour des entreprises. Le but est de désigner les métiers, les cibles dont elles ont besoin."

Exemple très concret de ce qui a déjà été réalisé par Centropôle, celui de Wanty avec qui la collaboration a abouti à la campagne "We Wantyou" lancée il y a quelques semaines.