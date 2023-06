La Louvière : Iron, le chien impliqué dans la mort de Talya (8 ans) pourrait être confié à vie à la SPA selon de strictes conditions

Ce dimanche, Jacques Gobert annonce qu’une autre issue pourrait être possible, selon de strictes conditions. Ce dernier a publié, sur ses réseaux sociaux, la communication établie par l’avocat de la maman de Talya à l’issue d’une rencontre. L’avocat rappelle les faits et insiste sur le fait que la maman “vit chaque jour avec un sentiment indescriptible de tristesse et de culpabilité de l’avoir laissée seule avec ses chiens alors qu’elle était partie quelques instants chez un voisin afin de solliciter son aide.”

Eviter un nouveau drame

L’un des chiens, agressif, avait été abattu par la police. Le second, Iron, avait été saisi. “La Cour d’appel de Mons assortit la peine de prison prononcée à l’encontre de ma cliente de l’obligation, si le chien lui est restitué, de le faire euthanasier précisant qu'“il s’agit d’une condition appropriée vu la dangerosité du chien concerné qui a attaqué et mis à mort une fillette de huit ans qu’il connaissait bien et dont la maîtresse n’avait pas décelé d’agressivité particulière envers elle jusqu’alors.”

Et de poursuivre : “dans cette mesure, ma cliente, en mémoire de Talya, s’est opposée et s’oppose toujours moralement à ce que Iron soit remis en adoption et qu’il puisse avoir le moindre contact avec un enfant. Par contre, elle ne nourrit aucun sentiment de vengeance à l’égard de l’animal assumant la responsabilité du drame. Son seul objectif est d’éviter qu’un nouveau drame se produise.”

La maman de Talya se montre désormais disposée à renoncer à l’euthanasie du chien confié à la SPA “pour autant que cette dernière prenne l’engagement formel et non négociable, formalisé dans une convention, qu’Iron restera, jusqu’à la fin de sa vie, sous son entière responsabilité, ne sera jamais remis à l’adoption et ne sera jamais en contact avec un enfant.” Une alternative sur laquelle Jacques Gobert a marqué son accord.

Ce dernier a précisé que “sa décision de rendre le chien à sa propriétaire était motivée par la volonté de ne pas prendre le risque qu’il soit remis à l’adoption car les vétérinaires consultés (y compris celui mandaté par la SPA) préconisent une adoption dans une famille où il sera le seul chien et une famille sans enfants de moins de 12 ans avec un suivi régulier, preuve que le risque d’accident est toujours bien présent. Même si ces conditions étaient rencontrées, aucune garantie ne peut être donnée qu’une cession future du chien ne contournerait ces impositions.”

Si l’accord devait être entériné, le SPA s’engagerait à respecter les conditions imposées. La proposition sera formellement soumise à cette dernière ce lundi.