Mariemont : Devenez jardinier d'entretien ou agent horticole en culture maraîchère

Une école réputée qui organise déjà plusieurs formations en promotion sociale en rapport avec la nature : le bachelier en agronomie, le bachelier de spécialisation de conseiller en environnement, un bachelier de spécialisation en agroécologie, une qualification de jardinier d'entretien et agent horticole en culture maraîchère, maraîchage biodiversifié sur petite surface, de l'art floral. "Les cours à Mariemont recommencent début septembre. Des préinscritions sont possibles dès à présent et les inscriptions seront ouvertes fin août. Nous sommes fiers d'avoir lancé ces deux formations dans cet endroit magnifique. Nous avons un espace d'apprentissage exceptionnel. Nous ambitionnons petit à petit de lui redonner son lustre d'antan."

Les deux en même temps, c'est possible !

Il est possible de suivre les deux formations qualifiantes en même temps sur deux ans (jardinier d'entretien et agent horticole en culture maraîchere) en journée et en semaine. "Sinon c’est deux à trois jours par formation", continue Laurence Blore. "On fait aussi du maraîchage biodiversifié sur petite surface en le lundi sur le site du Petit Granit à Ecaussinnes. Nous allons organiser le mercredi après-midi à Soignies des activités pour tout le monde, en intergénérationnel, dès 15 ans (gratuits pour les jeunes scolarisés depuis 2 ans et âgés de 15 à 18 ans) : de l'initiation à la couture, de l'art floral, de la préparation au permis de conduire. On propose déjà de l'anglais le mardi, la formation aux premiers secours le vendredi", ajoute -t-elle.

Avis, donc, aux personnes intéressées, de 15 à 99 ans et plus, aimant travailler en plein air, une terre noble et voir le résultat de leurs efforts, avec des légumes de saison mis en vente sur place. Warocqué serait fier de voir son testament respecté.

Infos : https://www.etudierenhainaut.be/ita-soignies.html