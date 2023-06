Estinnes : quatre ans de prison ferme pour avoir violé des filles mineures

Cette histoire éclate au sein de la cellule familiale et ouvre la boîte de pandore, laquelle garde de lourds secrets. La sœur du prévenu déclare qu’elle aussi a été victime de faits de mœurs, alors qu’elle était âgée de huit ans et qu’il avait dix ans de plus.

Et puis, il y a une cousine, qui dit s’être retrouvée enfermée dans une salle de bains en Sicile, avec le prévenu, lequel lui aurait demandé de lui faire des choses. Elle est sortie de la salle de bains en pleurant, complètement paniquée.

Aucun risque de fuite

Trois femmes, mais deux victimes. Le tribunal acquitte le prévenu pour certains faits. Toutefois, les faits sont gravissimes et incitent le tribunal à prononcer une peine ferme de quatre ans de prison ferme, et diverses interdictions prévues par le Code pénal pour les délinquants en matière sexuelle.

Le ministère public requiert l’arrestation immédiate. L’avocat du prévenu s’y oppose, au motif que le prévenu n’a fait défaut à aucune audience. Le tribunal estime qu’il n’existe aucun risque de fuite.

Le prévenu contestait les faits, évoquant un grand complot familial mené contre lui. “Il n’y a pas de place pour la théorie du grand complot”, avait répondu le procureur du roi, qualifiant le prévenu de “véritable prédateur sexuel”.

L’avocat du prévenu avait répliqué : “Son GSM a été finement analysé et les policiers n’ont retrouvé aucune recherche à connotation sexuelle”. Cet argument n’a pas suffi…

Un appel reste possible endéans les trente jours.