Il était environ 16h30 ce lundi lorsqu'un incendie s'est déclaré dans le bâtiment de l'IME, ancienne maison de l'entreprise à Binche et, encore plus anciennement, siège des ateliers de confection Marvan. Ces derniers sont situés rue des Pastures, derrière le Kursaal et sur le site du projet des Ateliers des Remparts.