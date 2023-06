La piscine de Soignies pourra rouvrir ses portes cet été

”Les vacances arrivent et les bonnes nouvelles aussi ! Attendue avec grande impatience, la réouverture de la piscine communale de Soignies est annoncée pour cet été”, révèle le bulletin communal de Soignies qui ajoute également “que les travaux se sont terminés il y a quelques semaines.” Une bonne nouvelle donc après moult péripéties. Des travaux qui ne seraient cependant pas encore totalement terminés. “Les gros travaux sont effectivement terminés mais nous avons encore quelques détails à peaufiner”, ajoute la Ville de Soignies.

Des détails qui ne devraient tout de même pas compromettre une réouverture pour cet été. “Une réouverture pour l’été est bel et bien envisagée. Nous ne fixons cependant pas de date pour éviter les mauvaises surprises. Nous tiendrons bien entendu les citoyens au courant”, poursuit la Ville de Soignies.

Une chose est également sûre, les nombreuses étapes importantes du chantier ont été réalisées. Elles comprennent la pose des nouveaux vitrages dans l’espace piscine et dans les locaux administratifs, le remplacement de la pompe à chaleur, les travaux d’isolation, le remplacement de la chaudière, de la toiture et du système de traitement de l’eau mais également l’installation des systèmes de prévention de la noyade, la pose des éclairages LED et du nouveau carrelage du bassin et la mise à l’eau facilitée pour les personnes à mobilité réduite. C’est d’ailleurs sur ce dernier point que des finalisations doivent encore être apportées.

Pour rappel, la piscine de Soignies avait été sélectionnée par la Région wallonne dans le cadre du plan piscines. Des travaux d’envergure avaient alors commencé. Plusieurs retards ont cependant perturbé le calendrier des travaux. La crise sanitaire, des problèmes de livraison des matières premières et quelques difficultés rencontrées sur le chantier en sont les principaux responsables.

Parallèlement à cela, les amateurs de jeux de société ont déjà pu bénéficier de la réouverture de la ludothèque.