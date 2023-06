Ecole Clerfayt à Waudrez : "33 enfants pourraient être privés d'école jusqu'à la fin de l'année à cause du transport scolaire déficient"

Une situation qui empire

Deux mois plus tard, la situation n'a pas réellement évolué. "Elle a même empiré", nous explique Laurent Lerminieau. "Rien que ce lundi, on nous a signalé qu'un des cars qui transportent quotidiennement 150 élèves de l'école n'allait plus pouvoir circuler d'ici la fin de l'année scolaire. Cela veut dire qu'en théorie, 33 enfants qui viennent de Morlanwelz, Carnières ou Chapelle pourraient ne plus fréquenter l'école avant le mois d'août. C'est une situation d'autant plus inadmissible que ces enfants, qui éprouvent déjà d'énormes difficultés dans leur rythme scolaires, risquent le décrochage. De plus, les parents sont de plus en plus en colère et pourraient perdre confiance en notre école et nos capacités à gérer la situation qui devient de plus en plus grave. Il y a le problème de recrutement des chauffeurs mais aussi de la formation des accompagnateurs et accompagnatrices qui ne sont pas forcément aptes à gérer des enfants qui fréquentent l'enseignement spécialisé."

En Wallonie, c'est le TEC qui gère le transport scolaire. Pas directement mais via des sociétés de transport sous-traitantes. "Il est vrai que ces sociétés éprouvent souvent des difficultés à remplacer rapidement des chauffeurs qui seraient malades", nous explique-t-on du côté du TEC. "Et particulièrement dans la région du Centre. Concernant la ligne 7115 dont le chauffeur habituel est effectivement absent depuis ce lundi, il semble qu'une solution ait été trouvée et que le bus circulera bel et bien dès ce mercredi."

Une bonne nouvelle assurément pour ces 33 élèves mais qui ne rassure qu'à moitié Lauren Lerminieau : "Je suis persuadé que les problèmes ne feront que s'amplifier lors de l'année scolaire prochaine."

Une réunion entre le TEC et l'école est prévue d'ici la rentrée scolaire pour clarifier les choses.