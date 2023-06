Haulchin : Ruffus reçoit le Belgian Wine Awards du premier guide des vins belges de Gault&Millau

Notre pays comptait un peu moins de 200 viticulteurs en 2020, nombre qui est passé à 259 domaines viticoles l’année dernière, ce qui, avec une production de 4 millions de bouteilles, représente le double du volume de l’excellent millésime 2018. “C’était donc le moment idéal pour Gault&Millau de concocter un premier guide consacré aux nombreux vins de qualité de Belgique. Notamment pour recenser la production florissante des vignerons belges et aussi faciliter la découverte de leurs meilleures références par les amateurs et les professionnels du vin.”

Dans cette première édition du guide, Gault&Millau emmène le lecteur à la découverte de 82 domaines de qualité et de leur terroir spécifique, en détaillant 172 vins. Pour ce faire, un jury composé de plus de 30 sommeliers et experts ayant une expérience nationale et internationale a dégusté près de 300 références de vins. La participation à la séance de dégustation était entièrement gratuite pour les domaines viticoles. Le jury a finalement reconnu 42 vins comme coup de cœur, dont 18 ont été récompensés par un Belgian Wine Award 2023 dans cinq catégories.

Ruffus et le Chant d’Eole

Parmi ces derniers, le Vignobles des Agaises est récompensé grâce à son Ruffus Grand Millésime 2018. Le Domaine du Chant d’Eole reçoit également le Belgian Wine Award via sa Cuvée Réserve Brut 2018.

Le guide se concentre également sur les différents cépages cultivés en Belgique, se penche sur le terroir, le climat et l’histoire du vin belge, et aborde les différentes appellations contrôlées et attache également toute son importance aux restaurants qui servent plusieurs vins belges et à l’œnotourisme qui est en forte croissance dans les diverses régions.

Le Guide des vins Gault&Millau 2023 est richement illustré et comporte 228 pages. Il est en vente au prix de 25,95 EUR à la librairie De Standaard ou via le site Gault&Millau Online Shop.