Le terrain de padel communal d’Estinnes-au-Val bientôt disponible : “On espère pour la mi-juillet”

Deux ans plus tard, alors que le terrain est enfin finalisé. Il fallait encore déterminer le prix de la redevance pour l’utilisation du terrain qui sera entièrement géré par la commune… mais à distance. Il faudra ainsi débourser 16€ pour avoir accès au terrain durant une demi-heure soit quatre euros par joueur. “Nous avons fixé une limite d’utilisation à deux heures d’affilée. Un règlement a en outre été édicté. Le règlement devra être fait lors de la réservation et aucun remboursement ne sera possible si l’annulation est effectuée mois de 24h à l’avance. En cas d’annulation, pas de remboursement possible non plus mais un bon à valoir pour une prochaine utilisation.”

Un code d’accès

Lors de la réservation, l’utilisateur recevra un code pour avoir accès au terrain. Ce dernier sera complètement inaccessible en dehors des heures de réservation. “Nous faisons confiance aux utilisateurs pour respecter l’endroit et les horaires.”

Quant au timing de l’ouverture au public, il n’a pas encore été fixé. “Le site de réservation en ligne est en cours de finalisation et nous espérons pouvoir mettre le terrain à disposition pour la mi-juillet. Depuis l’annonce de la construction de ce terrain, on a reçu beaucoup de commentaires positifs et de demande de la part d’adeptes du padel.”

Seul inconvénient, il n’y a pas de buvette pour rassasier les utilisateurs du terrain.