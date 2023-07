Manage ne veut plus de dépôts sauvages et se procure des caméras mobiles : "il est temps de casser les pollueurs"

Tous les ans, deux tonnes de déchets sauvages sont ramassés par les ouvriers communaux manageois à travers toute l'entité. Pour endiguer ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, la commune va se procurer deux caméras mobiles destinées à traquer les délinquants environnementaux. "Il est temps de casser les pollueurs", nous a confié Bruno Pozzoni, bourgmestre. "Le territoire de la commune comporte de nombreux points noirs qui, régulièrement, font l'objet de dépôts sauvage. C'est un véritable fléau et il faut agir pour l'endiguer. Avec le service Environnement de ma collègue Emerence Leheut, nous avons réfléchi à des solutions et le placement de ces caméras en fait partie."