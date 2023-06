Il est tellement gentil qu’il est invité à poursuivre la soirée avec elles, après son service. Le jeune homme s’y rend et boit quelques verres de Prosecco, en compagnie des deux filles. L’amie de son hôte décide de rentrer chez elle. Enzo se retrouve seul avec Nathalie. Ils ont une relation sexuelle.

Quelques heures plus tard, Nathalie dépose une plainte pour viol. La question du consentement, au cœur du nouveau Code pénal en matière sexuelle, est l’objet de vives discussions entre pénalistes.

Avis opposés

Me Arnaud Lebas, pour la partie civile, soutenait que sa cliente n’avait pas donné son consentement. “Elle lui avait dit non en début de soirée. Il l’a forcée à avoir une relation sexuelle. Tout au long du rapport, elle disait non et tentait de la repousser. Il s’est arrêté et s’est terminé dans son tee-shirt. Elle n’a jamais donné son consentement ! ”

Le substitut du procureur était d’accord avec Me Lebas. Il avait requis une peine de quatre ans de prison.

Me Elena D’Agristina, pour le prévenu, avait une autre lecture du dossier. Elle soutenait que son client avait reçu le consentement de sa partenaire sexuelle. “Quand elle lui a dit non, il s’est arrêté. La preuve, le médecin légiste n’a relevé aucune lésion chez la plaignante”.

Enfin, notons que la cour d’appel du Hainaut avait rendu un arrêt qui fait jurisprudence : “le consentement s’apprécie au moment du rapport sexuel. Autrement dit, un rapport consenti, puis regretté, n’est pas un viol”.

Un appel reste possible.