Une dizaine d’enfants en visite à la ferme de l’Orée du bois d’Ecaussinnes dans le cadre du projet de lutte contre la précarité du CPAS

C’était au sein de la ferme à l’Orée du bois d’Ecaussinnes qu’était organisé ce mercredi de découverte pour une dizaine d’enfants issus de familles bénéficiaires du CPAS. Au programme de l’après-midi, les jeunes ont eu l’occasion de découvrir les animaux de la ferme ainsi que les nombreuses plantations qui s’y trouvent. Une première pour Virginie, responsable de la ferme de l’Orée du Bois à Ecaussinnes. “Je me suis portée volontaire pour accueillir l’une des activités organisées dans le cadre du projet “Univers Ecaussinnes” du CPAS. J’ai l’habitude de recevoir des groupes d’enfants à qui je peux transmettre les bienfaits d’une agriculture et d’une alimentation saines”, confie-t-elle.

C’est d’abord au contact des poules que les enfants ont pu découvrir la ferme de Virginie et de son mari. Ils se sont ensuite dirigés vers les différentes espèces de cochons avant de se rendre dans les serres et cueillir les fraises biologiques cultivées au sein de la ferme de Virginie.

La présidente du CPAS d’Ecaussinnes, Muriel Van Peeterssen (Ecolo), était également de la partie ce mercredi. Elle en dit plus sur ce projet d’Univers Ecaussinnes. “Depuis mars de l’année dernière, le CPAS d’Ecaussinnes, dans le cadre de son Plan de Lutte contre la Pauvreté et en particulier le volet “lutte contre la pauvreté infantile” a lancé un projet avec des enfants des bénéficiaires de nos services. Les enfants ont décidé d’appeler ce projet “Univers Ecaussinnes” et lors de leurs rencontres régulières organisées les mercredis après midi ils sont amenés à découvrir le monde qui les entoure. Ce projet est riche de sens et permet à nos équipes d’identifier les besoins de ces enfants et leurs familles et de les orienter au mieux vers les services adéquats”, indique-t-elle.

Concrètement, les agents du CPAS d’Ecaussinnes vont au contact des familles pour identifier celles dont des enfants pourraient bénéficier du projet. De fil en aiguille, d’autres volontaires se portent candidat pour participer à ces mercredis ludiques et de découverte. “L’obtention du subside d’Ethias permettra d’inclure les parents dans nos actions. Leur participation nous permettra d’identifier d’éventuels besoins de leur part”, poursuit Muriel Van Peeterssen. “La précarité se transmet généralement de génération en génération. Notre objectif et donc de casser cette transmission en ouvrant les horizons des enfants.”

Ce travail a déjà eu des effets positifs pour les jeunes qui ont pu découvrir les clubs de sport et mouvements de jeunesse présents sur la commune. “Alors que pratiquement aucun d’entre eux n’en faisait partie, ils sont désormais plusieurs à avoir rejoint un club de sport. Je suis super contente de voir le projet se développer et voir qu’il a du positif pour les enfants”, conclut Muriel Van Peeterssen.

Un projet qui est également possible de mettre en place grâce à la maison de la jeunesse d’Ecaussinnes qui encadre tout ce petit monde lors des différentes visites organisées dans le cadre d’Univers Ecaussinnes.