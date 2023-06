De nombreuses nouveautés au programme de l’édition 2023 de Soignies les Bains

Organisé aux abords de l’étang de la Cafenière, cet événement est avant tout l’occasion pour petits et grands de profiter tous ensemble d’un bon moment. En famille ou entre amis, les citoyens pourront profiter d’un panel d’activités. Au programme : kayaks, pédalos, jeux en bois, ateliers lecture, balade artistique, concerts et cours de yoga. Et ce n’est pas tout !

”Cette année, la Halle aux saveurs prendra place une nouvelle fois le long du chemin du Marais Tiriâ pour permettre aux visiteurs de l’événement de découvrir nos producteurs locaux”, explique la bourgmestre Fabienne Winckel.

”Pour profiter du beau temps tout en découvrant nos paysages bucoliques situés à quelques pas du centre-ville, une journée dédiée à la mobilité douce a été mise sur pied. Le cadre verdoyant de l’étang de la Cafenière est un véritable havre de paix situé à deux pas du centre. Nous avons donc souhaité faire la part belle à la mobilité douce et proposer une journée de sensibilisation à l’instar de la semaine de la mobilité qui se tient, elle, en septembre. À l’occasion de cette journée, une randonnée VTT, une balade vélo familiale et diverses activités sur la sécurité routière seront proposées”, ajoute la bourgmestre.

Pour ouvrir les festivités, le bar AfterWork proposera, dès le 7 juillet, en plus de son espace détente, de ses cocktails et de sa petite restauration, différents concerts acoustiques et de DJ’s locaux. Cette année, le site sera entièrement décoré par la troupe Pyronix, qui proposera, quant à elle, différentes représentations payantes comme “Ignipotens” les 7 et 8 juillet 2023 (un spectacle exclusivement axé autour du feu et de la pyrotechnie) et “Elysium” les 14 et 15 juillet 2023 (un spectacle mêlant led, feu et pyrotechnie).