Deux jeunes font irruption dans sa voiture et réclament son téléphone portable. Ils sont agressifs et ont l’air d’être dans un état second. Édouard tente de résister. Il reçoit deux coups de poing dans le visage. Il est groggy. Les deux individus volent son téléphone et une somme de quatre-vingts euros. Ils prennent la fuite.

Julien est identifié et placé sous mandat d’arrêt. Il est bien connu de la police et de la justice pour des vols, simples ou avec effraction. Il avait bénéficié d’un sursis probatoire, dont la révocation est à l’étude.

Aller chez le Paki

Mercredi, il est passé devant le tribunal. “Je suis rentré dans cette voiture pour demander à cet homme de me conduire chez le Paki”, dit-il.

Le ministère public ne croit pas à cette version, il demande une peine de cinq ans de prison ferme. Pour le substitut, il y a eu vol avec violence.

Son avocat, Me Boris Druart, partage l’avis du parquet sur la culpabilité, mais pas sur la peine. Il plaide un autre sursis probatoire pour Julien, qu’il présente comme un homme qui a un parcours personnel très difficile. “Je m’y oppose, on a déjà tout tenté avec le prévenu pour le remettre sur les rails. Il est dangereux pour notre société”, répond le procureur.

L’avocat est convaincu que son client est un homme honnête quand il n’est pas sous influence. “Je serais même prêt à lui confier mon portefeuille”, dit-il.

Jugement le 11 juillet.